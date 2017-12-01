В Ірані стався потужний землетрус

Підземний поштовх магнітудою 6,1 зафіксували у п'ятницю в східній частині Ірану за 56 кілометрів на північний схід від міста Керман.

Про це повідомляє Interfax із посиланням на Алтайсько-Саянську філію Єдиної Геофізичної служби РАН.

За даними оперативної обробки Алтайсько-Саянської філії, епіцентр зафіксованого о 04:32 (київськ) землетрусу мав координати 30.71 градуса північної широти і 57.43 градуса східної довготи. За інтенсивностю поштовхів в епіцентрі сейсмоподія оцінюється як "руйнівна".

Крім того, в 04:43 (київський час) зафіксовано підземний поштовх магнітудою 5,7 з епіцентром за 78 км на схід Кермана.

За інтенсивністю поштовхів в епіцентрі він оцінюється як "дуже сильний".

У листопаді в результаті землетрусу в Ірані загинули більше 500 людей.