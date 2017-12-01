Від СНІДу в Україні лікується майже 80 тисяч людей, - Супрун

В Україні антиретровірусну терапію отримують і живуть повноцінним життям 79949 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом. На лікуванні в Україні перебуває 79949 людей. Всі вони отримують антиретровірусну терапію та живуть повноцінним життям", - зазначила вона.

Однак за даними UNAIDS понад 100 тис. ВІЛ-інфікованих в Україні ще не знають про свій діагноз. Більш ніж у 50% людей віком від 15 років ВІЛ-інфекції виявляються вперше на 3 та 4 клінічній стадії, коли стан здоров'я вже незадовільний. Страшна статистика підтверджує, що серед померлих 80% були молодими - 25-49 років.

Для подолання епідемії СНІД в Україні державна політика сьогодні - забезпечити рівний доступ до тестування та консультування, вчасно надати людям послуги догляду та підтримки, антиретровірусну терапію.