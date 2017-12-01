Вінницькі художники розмальовують стіни Донецького університету

Щоб створити творчий простір, перетворити сірі стіни на кольорові полотна, Донецький національний університет імені Василя Стуса ініціював креативний проект «Гуляючи коридорами Стусівського університету». Спершу оголосили конкурс на кращі ескізи за сюжетами: «Вінниця і Донецьк», «Василь Стус» та «Природничі науки». Із поданих студентами робіт відібрали 23 найкращі. Тепер вінницькі художники переносять студентські малюнки на стіни другого та третього поверхів головного корпусу, де розташовані фізико-технічний, хімічний та математичний факультети.

Координує процес відомий у Вінниці художник, керівник ГО «Лабораторії актуальної творчості» Олександр Никитюк. Каже, що зовсім скоро студентам ДонНУ складуть компанію фізик-теоретик Альберт Енштейн, нідерландський художник Моріца Ешер, американський винахідник Стів Джобс та український поет Василь Стус. Усі вони будуть намилювані на стінах.

«Коли все життя попереду, ми мріємо стати відомими, великими людей цього світу, хочемо мати взірець і гарний горизонт. Тому малюнки, які художники наносять на стіни, в першу чергу покликані надихнути студентів до навчання, бути активними, не зупинятися, а наполегливо працювати, щоб досягти своєї мети, – коментує Олександр Никитюк. – На зображеннях будуть представлені Стів Джобс, Альберт Ейнштейн, та, звичайно Стус. Йому буде присвячено кілька мурелів. На одному буде зображений портер поета на фоні подільського пейзажу, другий – буде присвячений Стусу та Вінниці, кілька малюнків міститимуть вірші поета та його крилаті вислови. Загалом художники виконають 23 роботи, кожна з них матиме свій підтекст – підказку у доросле життя».

Домалювати стіни художники обіцяють до 8 грудня. 23 числа цього місяця конкурсне журі оголосить переможців, їх визначатимуть он-лайн голосуванням самі студенти. На авторів найкращих стінописів чекають грошові винагороди та заохочувальні подарунки від партнерів конкурсу.

Проект «Гуляючи коридорами Стусівського університету» приурочили до триріччя перебування вишу у Вінниці та 80-річчя від дня народження Василя Стуса, яке відзначатимуть у наступному році.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором