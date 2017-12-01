Єврокомісія не перерахує третій транш макрофінансової допомоги Україні

Єврокомісія готова надати свої пропозиції щодо нової програми після економічної оцінки та стану реформ. Однак третій транш макрофінансової допомоги Україні сумою EUR600 млн не перерахує, пише Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненим у п'ятницю на сайті Єврокомісії повідомленням, Україна виконала більшість зобов'язань, узгоджених з ЄС, однак чотири зобов'язання, пов'язані з третім і остаточним траншем програми, наразі лишаються невиконаними.

"На цьому тлі комісія не може виплатити останній транш поточної програми. Ми закликаємо Україну зберегти імпульс реформ у багатьох сферах, які успішно рухаються вперед, і завершити заходи, виконані в рамках поточної програми", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що Європейська комісія готова розглянути питання про подальшу макрофінансову допомогу Україні за умови активізації реформ.

"Комісія готова оцінити важливість подальших програм макрофінансової допомоги, і, якщо вважатиме це виправданим, готова надати пропозиції щодо нової програми на початку 2018 року. Необхідно виконати економічну оцінку, зокрема необхідності в зовнішньому фінансуванні", - наголосили в Єврокомісії.