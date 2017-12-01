Євросоюз переніс черговий транш макрофінансової допомоги Україні

Європейський Союз ухвалив рішення про запровадження у 2018 році нової програми макрофінансової допомоги Україні. Водночас цього року запланований третій транш у €600 млн наданий не буде через невиконання Києвом умов.

Відповідне рішення ухвалила у п'ятницю Єврокомісія, повідомляє Укрінформ.

"Єврокомісія готова обговорити наступну макрофінансову допомогу України за умови проведення подальших реформ", - заявили у керівній інституції ЄС.

Як нагадали у ЄС, на даному етапі програма макрофінансової допомоги для Києва становить €12,8 млрд. Однак третій транш у сумі €600 млн був заблокований з боку ЄС через невиконання Україною деяких умов, включаючи заборону на експорт деревини.

Нагадаємо, що генерал США протестував українську зброю.