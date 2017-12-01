З міжнародного аеропорту "Львів" відлетів мільйонний пасажир

Вперше з 1991 року Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького обслужив мільйон пасажирів. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

За минулий місяць летовище імені Данила Галицького обрали для польотів понад 96 тисяч пасажирів. За даними аеропорту, це майже на 40% більше, ніж у жовтні 2016-го (69,1 тис. пасажирів).

Також зросла кількість здійснених рейсів: 1101 проти 810 за аналогічний період минулого року.

"Загалом, за січень-жовтень 2017 р. пасажиропотік зріс на 46,8% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (625,5 тис. пасажирів) і досяг позначки в 918,4 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 36,7%, з 7381 до 10 088", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до статистичних розрахунків мільйонний пасажир відлетів рейсом №PS036 авіакомпанії «МАУ» до Борисполя.