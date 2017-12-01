За день бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ

Від опівночі п'ятниці російсько-терористичні війська 10 разів порушили режим "тиші", обстрілюючи позиції ЗСУ зі зброї, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення.

Про це інформує прес-центр АТО.

"Сьогодні, як і декілька днів поспіль, епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Тут, ще на початку доби, ворог випустив понад два десятки мін різних калібрів по наших опорних пунктах біля Новотошківського, Новоолександрівки і Новолуганського", - йдеться у зведенні станом на 18.00.

Окрім зброї, забороненої Мінськими угодами, бойовики здійснювали провокації із використанням озброєння БМП неподалік Зайцевого і Лозового. Поблизу Кримського та Жовтого противник порушував перемир’я із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї.

"На Донецькому напрямку незаконні збройні формування з великокаліберних кулеметів та автоматів обстрілювали підступи до Кам’янки, а на Приазов’ї, з гранатометів і легкого піхотного озброєння, - опорні пункти біля Водяного", - повідомили у штабі АТО.