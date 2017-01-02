Азербайджан звинувачує Вірменію в обстрілах Нагірного Карабаху

Вірменські Збройні сили за минулу добу 35 разів порушили режим припинення вогню на різних напрямках фронту, "використавши в тому числі великокаліберні кулемети".

З таким твердженням виступило в понеділок Міністерство оборони Азербайджану, передає УНН.

У Баку спростували повідомлення про загибель азербайджанських солдатів на кордоні з Вірменією

За його версією, "позиції азербайджанської армії були 35 разів обстріляні з території Вірменії, а також з протилежних позицій, розташованих в Нагірному Карабаху і прилеглих до нього районах", які контролюються вірменською стороною.

В Нагірному Карабасі на лінії зіткнення в ніч на 2 квітня 2016 року різко загострилася обстановка: почалися запеклі збройні зіткнення, після чого сторони конфлікту звинуватили одне одного у порушенні перемир’я. 5 квітня за посередництва Росії була досягнута домовленість про припинення військових операцій на лінії зіткнення азербайджанських та вірменських військ. З тих пір сторони повідомляють про періодичних короткочасних перестрілках.