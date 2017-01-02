Бойовики за добу 38 разів обстріляли позиції сил АТО, - штаб

На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне.

З 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединському та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Гнутовому, Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.

На Луганському напрямку окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатометів поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї – біля Сизого.

Всього зафіксовано 38 обстрілів.

1 січня троє наших військовослужбовців зазнали поранень.