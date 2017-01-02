Британські міністри хочуть розпустити Палату лордів у разі перешкоджання Brexit

Британські міністри закликали главу уряду Терезу Мей до рішучих заходів, якщо члени Палати лордів стануть перешкоджати процесу виходу Великобританії з Євросоюзу.

Про це пише таблоїд The ​​Daily Mail, передає УНН.

У кабміні впевнені, що уряд повинен бути готовий до жорсткого опору опонентам Brexit, що становить більшість палати лордів, відзначає видання.

“У верхній палаті повинні усвідомлювати, що якщо вони стануть на шляху (виходу Британії з ЄС — ред.), на них чекає екзистенційна криза”, — наводить таблоїд слова одного з британських міністрів.

Такою “кризою” може виявитися реформа, яка скасує або, як мінімум, істотно скоротить кількість лордів і повноваження Палати.

Цей план опрацьовується в зв’язку з розглядом у Верховному суді справи про Brexit, додає газета. Очікується постанова, згідно з якою 50-я стаття Лісабонського договору (про вихід країни-члена ЄС зі складу союзу) може бути активована тільки за згодою обох палат британського парламенту.

Нагадаємо, що Мей готова оприлюднити план щодо Brexit.