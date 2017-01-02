До Нідерландів перейде місія повітряного патрулювання НАТО у Литві

На цьому тижні здійснення місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії з авіабази ВПС Литви в Шяуляй переходить до військовослужбовців Нідерландів з чотирма винищувачами F-16, повідомляє Delfi.

Голландці змінять французьких військовослужбовців, які здійснювали чергування в Литві кілька місяців.

Церемонія зміни контингенту відбудеться в четвер у Шяуляй, в ній братимуть участь міністр оборони Раймундас Каробліс, тимчасово виконуючий обов'язки головнокомандувача ЗС Литви начальник Об'єднаного штабу генерал-майор Віталіюс Вайкшнорас, військовослужбовці Литви та Нідерландів.

В Естонії для здійснення місії повітряного патрулювання на ще одну ротацію залишиться контингент ВПС Німеччини з чотирма винищувачами Eurofighter Typhoon.