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Франція закликала РФ дотримуватися перемир'я в Сирії

2 січня, 2017 - 18:04
Фото Reuters

Франція закликала Росію припинити бойові дії в Сирії і поважати крихкий режим припинення вогню. 

Про це в ефірі радіо France Inter заявив прем'єр-міністр Франції Бернар Казнев, повідомляє Al-Arabia

«Ми рішуче засуджуємо будь-які дії Росії, що можуть призвести до продовження бойових дій у Сирії. Ми закликаємо Росію припинити брати участь у військових операціях, що мають смертоносний характер», - наголосив він.

Казнев висловив сподівання, що переговори між різними силами в Сирії продовжаться, щоб перемир'я могло зберегтися.

Нагадаємо, що бойовики за добу 38 разів обстріляли позиції сил АТО.

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