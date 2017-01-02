"ІД" взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі

Терористи "Ісламської держави" оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna в Стамбулі в новорічну ніч, де загинуло 39 осіб, передає УНН.

"В продовження священних операцій, які "Ісламська держава" проводить проти захисника хреста, Туреччини, героїчний солдат здійснив напад на один з найвідоміших нічних клубів, де християни відзначають своє відступницьке свято ", - йдеться в заяві.

Ця заява була зроблена після того, як в Туреччині повним ходом розпочалися пошуки, принаймні одного нападника, який підозрюється у вчиненні нападу на нічний клуб.

Турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей, 60 отримали поранення.

Нагадаємо, що серед жертв теракту в Туреччині немає громадян України.