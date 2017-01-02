"ІД" взяла на себе відповідальність за вибухи в Багдаді

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух у передмісті Багдада, який забрав життя майже 40 людей.

Про це повідомляє Al Jazeera, передає ЄП.

На своєму вебсайті Amaq джихадистське угруповання заявило про "мученицьку операцію" у Багдаді, внаслідок якої було вбито близько 40 людей.

Також ІДІЛ взяла відповідальність за напад у Багдаді в суботу 31 грудня, жертвами якого стали 27 людей.

Нагадаємо, що у Багдаді вибухнув замінований автомобіль, десятки загиблих.