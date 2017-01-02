Іракські війська звільнять Мосул за кілька тижнів, - Олланд

Президент Франції Франсуа Олланд заявив сьогодні у Багдаді, що іракські війська за кілька тижнів звільнять Мосул, і міжнародна спільнота повинна посилити підтримку цієї операції.

Про це повідомляє DW.

"Французький президент Франсуа Олланд у понеділок, 2 січня, перебуваючи з візитом у Багдаді, заявив, що іракські війська протягом кількох тижнів звільнять Мосул від бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД)", - йдеться у повідомленні.

Як сказав Олланд на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Іраку Хайдером аль-Абаді, ІД відступає, тож міжнародна спільнота повинна посилити підтримку іракських збройних сил.

Перед зустріччю з главою іракського уряду Олланд відвідав французьких військових, які надають іракській армії підтримку в операції зі звільнення Мосула.

Нагадаємо, що Франція закликала Росію припинити бойові дії в Сирії і поважати крихкий режим припинення вогню.