Ізраїльського прем'єра допитають у зв’язку з підозрами в корупції

Ізраїльська поліція в найближчі три дні допитає прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху у зв’язку з підозрами в корупції. Допит може відбутися вже сьогодні в резиденції прем’єра.

Нетаньяху і членів його сім’ї підозрюють в отриманні подарунків від бізнесменів вартістю в сотні тисяч шекелів. Поліція вже допитала як свідків в Ізраїлі, так і за кордоном.

Повідомляється, що одним з них, свідчення якого призвели до прориву в розслідуванні справи, став давній друг прем’єра — підприємець Рон Лаудер. За даними газети, він підтвердив, що вручав Нетаньяху різні подарунки, а також спонсорував поїздку його сина Яїра за кордон.

Правоохоронці також розраховують, що допит Нетаньяху дозволить пролити світло на ще одну, більш серйозну справу. Деталі другої справи, однак, не розкриваються.

Сам прем’єр відкинув всі можливі звинувачення: "Вони не прийдуть ні до чого, тому що нічого немає".

Нагадаємо, очільник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Джон Керрі заявив, що конфлікт на Близькому Сході можна вирішити лише шляхом створення двох держав для двох народів.