Кількість загиблих від вибуху у Багдаді зросла до 35

На людній площі Багдаду смертник підірвав замінований автомобіль. У нападі загинули щонайменше 35 людей, повідомляють джерела у медичних і силових структурах.

Щонайменше 61 людина була поранена.

Вибух стався у переважно шиїтському районі міста.

Поки невідомо, хто стоїть за нападом, але у минулому подібні атаки чинили бойовики "Ісламської держави".

Зокрема, угруповання взяло на себе відповідальність за суботні вибухи на ринку в Багдаді. Тоді загинули 28 людей.

ІД вважає мусульманів-шиїтів віровідступниками.