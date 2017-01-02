КНДР хоче запустити нову міжконтинентальну балістичну ракету

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повідомив про завершальну стадію розробки міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

Про це повідомляє Еспресо.

"Північна Корея працює над розробкою технології холодного запуску при поверненні в атмосферу, Південна Корея і США оцінюватимуть далі, якого саме рівня розвитку вони досягли", - сказав південнокорейський чиновник міністерства оборони на брифінгу.

"Я думаю, що ми будемо бачити льотні випробування в 2017 році", - зазначив він.

Як повідомляється, велика частина ядерних і ракетних програм спирається на розробки, дизайн і технології радянської епохи.

За минулий рік Північна Корея здійснила два випробування ядерної зброї і безліч випробувань балістичних ракет.