Лейтенант Яровий посмертно отримав звання "Герой України"

Випускнику Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 2016 року випуску лейтенанту Микиті Яровому Указом Президента Україна від 30 грудня № 581/2016 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка», на жаль, посмертно, – повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку керівник військового вишу генерал Павло Ткачук. – Ще один наш випускник увійшов до Пантеону Героїв України, які поклали на вівтар боротьби за свободу нашої держави найдорожче – своє життя. Герої не вмирають! Вони залишаються серед нас, поряд з кожним і всіма!».

Командир 3-ї роти 1-го батальйону 54-ої окремої механізованої бригади 21-річний лейтенант Микита Яровий, позивний «Шайтан», загинув 18 грудня від кулі снайпера на Світлодарській дузі. Через тиждень тіло передали нашим військовим.

Микита народився 2 лютого 1995 року у смт. Меліоративне, що на Дніпропетровщині. Закінчив Новомосковський колегіум №11. Вступив до Академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного у Львові, після закінчення якої у квітні 2016-го поїхав у зону АТО.

Микиту не дочекалася з війни вагітна дружина. Вінчання мало відбутися 20 січня у львівському Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Оплакують Микиту й мама та молодший брат.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів