Львів'янам пропонують закарбувати своє ім'я на паркових лавках.

Ціна питання – 6 тисяч гривень. Якщо конкретніше, то йдеться про допомогу в облаштуванні Парку духовної культури імені Івана Павла II, що у Сихівському районі Львова.

Проект зі створення парку стартував півтора року тому і передбачає цілий комплекс заходів – будівництво за церквою Пресвятої Богородиці УГКЦ Катехитичної школи, створення бульвару імені святого Папи Римського Івана Павла ІІ, облагородження лісопаркової смуги з облаштуванням Хресної дороги.

За словами ландшафтного архітектора, доцента кафедри ландшафтної архітектури Національного лісотехнічного університету Оксани Олейнюк-Пухняк, це буде перший парк духовної культури в Україні.

Щодо Хресної дороги, то на ній зроблять тактильне покриття, тобто пристосують для людей з особливими потребами. Парк площею понад 40 га матиме 8 входів. На найбільших «вузлах» працюватимуть мобільні кав’ярні. Також планується прокат велосипедів, лиж та роликів. У перспективі – облаштування фонтанчиків, великої дитячої зони з атракціонами, навчальним та спортивним майданчиками.

Загальна вартість проекту – 50 мільйонів гривень. Термін реалізації – 5 років.

Наразі у парку закінчили замощення плиткою однієї доріжки. Також зробили вздовж неї освітлення. Тепер з обох боків доріжки планують встановити 100 лавок. Тому й запрошують долучитися фінансуванням ініціативних львів'ян, пропонуючи «придбати» іменну лавку. Охочих просять звертатися у Сихівську райдміністрацію (проспект Червоної Калини, 66).

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів