На Донбасі внаслідок сутички з цивільними загинув військовослужбовець

У смт Донське Волноваського району Донецької області біля продуктового магазину сталася стрілянина між військовими та цивільними жителями

Про це повідомляють у прес-службі Міноборони.

Інцидент стався 1 січня близько 24:00. Під час суперечки між групою військовослужбовців та цивільних осіб через постріли з вогнепальної зброї загинув військовослужбовець за контрактом ЗСУ. Крім того, було поранено місцевого жителя.

"Міністерство оборони України готове надати всебічну підтримку з метою об’єктивного та неупередженого проведення слідства", - йдеться в повідомленні.

Командуванням військової частини спільно з групою оперативного реагування військової комендатури Волновахи та працівниками Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області ведеться розслідування події.

Попередньо встановлено, що в смт Донське на Донеччині бійка між військовими та місцевими жителями сталася через алкогольне сп'яніння, через що загинув контрактник ЗСУ

Про це повідомляють у Нацполіції.

"Близько 1:00 у Волноваський відділ поліції надійшло повідомлення з лікарні, що в селі Донське помер 34-річний чоловік, житель Херсона. Ще двоє жителів Волноваського району 30 та 22 років госпіталізовані. Попередньо встановлено, що в парку села Донське сталася бійка. Конфлікт спровокувало алкогольне сп'яніння з обох сторін", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі учасники конфлікту встановлені. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події. Досудове розслідування ведеться спільно з Військовою службою правопорядку.