На Донеччині у прифронтовому селищі відкрився пункт поліції

У Донецькій області, у прифронтовому селищі Новолуганське, відкрився пункт поліції.

Про це у понеділок повідомили у відділі комунікації поліції області.

«У прифронтовому Новолуганському відкрився пункт поліції... З сьогоднішнього дня тут постійно працюють поліцейські, які надаватимуть допомогу 3330 місцевим жителям і 700 переселенцям», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що тут загін поліції нестиме службу за 500 м від позицій терористів, а від Новолуганського до окупованої Горлівки - 20 км, але території, контрольовані бойовиками, значно ближче - на під'їзді до селища розташований так званий нульовий блокпост "ДНР".

«Околиці селища знівечені обстрілами, вздовж дороги - дерева, посічені осколками снарядів. За тиждень до Нового року бойовики цілеспрямовано обстріляли місцеве аграрне господарство, яке забезпечує роботою третину населення», - розповіли в поліції.

І пояснили, що однією з проблем цієї «сірої зони» було те, що правоохоронці не мали можливості постійно перебувати в селищі.

Тепер сюди направлено загін поліції, до якого увійшли досвідчені працівники Бахмутського відділу поліції, бійці підрозділів спецпризначення та додані сили. Вони забезпечуватимуть безпеку людей та надаватимуть будь-яку допомогу на місці.

Пункт поліції розташований в приміщенні селищної ради, і тут є все необхідне для цілодобової роботи.