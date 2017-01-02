На Львівщині спалили музей-криївку УПА

У ніч проти 2 січня у с. Басівка Пустомитівського району Львівщини згорів музей «Криївка підпільної типографії УПА».

Про це повідомляє сторінка музею у Facebook.

"Криївка згоріла повністю. Ймовірною причиною пожежі є навмисний підпал", - йдеться у повідомленні.

Музей-криївка УПА, що розташований у селі Басівка Пустомитівського району Львівської області, відкрили 7 вересня 2014 року на місці, де 16 серпня 1955 року відбувся бій між упівцями і загоном НКВД. Схованка була підпільною типографією упівців.

Криївку знайшли у 1970-х роках лісники, однак її розібрали. Згодом у 2014 році на цьому місці облаштували музей.