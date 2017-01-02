Обама в Чикаго виступить з прощальною промовою до американців

Президент США Барак Обама повідомив про намір звернутися до нації з прощальною промовою 10 січня, повідомляє Укрінформ.

"Я сприймаю це як можливість подякувати всім вам за дивовижний час, відзначити зміни країни на краще за останні вісім років, а також поділитися думками про те, в якому напрямку нам потрібно йти далі", - наводяться витяги із заяви глави держави.

"З 2009 року ми зіткнулися з багатьма труднощами, і вони зробили нас тільки сильнішими", - зазначив американський президент.

При цьому Обама підкреслив, що його виступ є традицією, яку встановив Джордж Вашингтон більше 220 років тому.

Зазначимо, що Обама офіційно передасть повноваження 45-му президентові США Дональду Трампу 20 січня 2017 року.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів на 2017 рік для Високого представника ЄС з зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні буде продовження зусиль заради реформ в Україні і співпраця зі Східним партнерством.