Олланд відвідав французьких військових в Іраці

Президент Франції Франсуа Олланд прибув до Іраку для зустрічі з французькими військовими, які перебувають у цій країні.

Про це повідомляє ВВС.

Близько 500 військовослужбовців сил спеціального призначення, які входять в міжнародний контингент, що бере участь в боях з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

За деякими даними, французькі військові беруть участь в боях за звільнення іракського Мосула.

У своєму новорічному зверненні до нації президент Олланд зазначив, що Франція буде продовжувати боротися з тероризмом як всередині країни, так і за її межами.

Звертаючись в останній раз до співгромадян в якості президента, він вшанував пам'ять загиблих у терактах, які сталися у Франції. При цьому він підкреслив, що гордий бути президентом країни, громадяни якої залишилися вірними своїм цінностям.

Нагадаємо, що Олланд не братиме участі у виборах президента Франції.