Поліція Туреччини затримала 8 підозрюваних у стамбульському теракті

Поліція Стамбула затримала вісім осіб, підозрюваних у причетності до теракту в нічному клубі Reina в новорічну ніч.

Про це повідомляє Daily Sabah, передає ЄП.

В той же час пошуки головного підозрюваного тривають.

У Стамбулі у новорічну ніч терорист розстріляв людей, що перебували у клубі Reina, з автоматів Калашнікова.

Клуб є популярним серед іноземців, його також часто відвідують знаменитості.

Внаслідок теракту загинули 39 людей.

Нагадаємо, серед жертв теракту в Туреччині немає громадян України.