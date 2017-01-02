Поліція Туреччини затримала 8 підозрюваних у стамбульському теракті

Поліція Стамбула затримала вісім осіб, підозрюваних у причетності до теракту в нічному клубі Reina в новорічну ніч.
Про це повідомляє Daily Sabah, передає ЄП.
В той же час пошуки головного підозрюваного тривають.
У Стамбулі у новорічну ніч терорист розстріляв людей, що перебували у клубі Reina, з автоматів Калашнікова.
Клуб є популярним серед іноземців, його також часто відвідують знаменитості.
Внаслідок теракту загинули 39 людей.
Нагадаємо, серед жертв теракту в Туреччині немає громадян України.
Джерело: Європейська правда