Прикордонникам на Донеччині передали новітню техніку, - Порошенко

Донецький прикордонний загін посилений технікою, зокрема, новітньою системою "АЕРОС", яка відслідковує одразу повітря, воду, землю, може одночасно вести до двохсот цілей.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Facebook.

"Донецький прикордонний загін відтепер посилений швидкісним броньованим катером українського виробництва, новими ХАМЕРами та озброєнням. А новітня система "АЕРОС", над розробкою якої працювали українські та американські фахівці, "бачить" одразу повітря, воду, землю, може одночасно вести та визначати поведінку до двохсот цілей", - зазначив Порошенко.

Президент підкреслив, що українське військо захищає кордони нашої держави і в будні, і у свята, і подякував захисникам передових рубежів вільної України за віддану службу.