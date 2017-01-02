Сайт Ex.ua відновив роботу

Ex.ua відновив роботу на новому домені

Про це повідомляється на порталі.

"Сервіс ЕХ-файли перезапущений на домені FEX.NET (File EXchange Network), який реалізований на принципово новій технологічній платформі, що забезпечить додаткову зручність використання. Даний набір функцій є базовим і буде розширюватися. Протягом двох місяців будуть реалізовані додаткові можливості файлообміну, включаючи запуск постійного сховища і хмари потокового мовлення", - йдеться в повідомленні.

Зазначється, що всі власники поштових скриньок Ex.ua отримають додаткове розширення на домені FEX.NET з тим же логіном та паролем доступу.

Для перших 100 000 українських користувачів очікувана вартість зберігання інформації складе 1$ за 1ТБ в місяць.

Нагадаємо, що восени український файлообмінник EX.UA закрився.