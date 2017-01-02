СБУ здався екс-бойовик незаконних формувань "ДНР"

СБУ запропонувала добровільно скласти зброю та повернутися до нормального життя колишньому учаснику незаконного збройного формування "ДНР"

Про це повідомляють в прес-службі СБУ.

У 2014 році житель Торецька приєднався до "місцевих сил самооборони", діяльність яких призвела до беззаконня у місті. Усвідомивши наслідки своїх протиправних дій, чоловік утік до Російської Федерації, побоюючись переслідування правоохоронних органів.

Інформація про його добровільну відмову воювати проти власного народу стала відома співробітникам СБУ. Йому розповіли про програму "На тебе чекають вдома". Це дало змогу чоловіку повернутися в Україну та сподіватися на передбачене чинним законодавством звільнення від кримінальної відповідальності.