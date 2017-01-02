Сенатори США підтримали прозахідні прагнення Грузії

Троє американських сенаторів від обох провідних партій на завершення візиту до Грузії виступили на підтримку суверенітету, територіальної цілісності і прозахідних прагнень цієї країни.

Ці питання, а також американсько-грузинські стратегічні відносини сенатори-республіканці Джон МакКейн і Ліндсі Ґрем та сенатор-демократ Еймі Клобучар обговорили в перебігу зустрічі з президентом Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, передає Радіо Свобода.

За повідомленням апарату голови грузинської держави, він подякував сенаторам за цю підтримку.

У перебігу дводенного візиту сенатори зустрілися також із прем’єр-міністром Грузії Ґіорґі Квірікашвілі і міністром закордонних справ Міхеїлом Джанелідзе, а також із деякими представниками нинішньої опозиції.

Крім того, делегація відвідала Спільний центр тренування й оцінки Грузія – НАТО на військовій базі у Крцанісі неподалік Тбілісі, де сенатори знову повторили, що будуть домагатися у США продовжити всебічну підтримку Тбілісі і збільшувати санкційний тиск на Москву.