Серед жертв теракту в Туреччині немає громадян України, - МЗС

Під час розстрілу нічного клубу в Стамбулі, крім турків, загинули громадяни ще 13 країн світу

Про це повідомляє "Анадолу" з посиланням на джерела у міністерстві юстиції.

11 із загиблих були громадянами Туреччини і один мав подвійне громадянство - турецько-бельгійське.

7 жертв були з Саудівської Аравії, які приїхав до Стамбула на новорічні урочистості.

По 3 загиблих з Лівану та Іраку. Дво громадян з Тунісу, Індії, Марокко і Йорданії також померли.

Кувейт, Канада, Ізраїль, Сирія і Росія втратили по 1 громадянину під час атаки.

Одна жертва досі залишається невпізнаною.

Водночас повідомляється, що громадян України серед жертв і потерпілих теракту в Стамбулі немає

Про це інформують в МЗС України.

"Ідентифікація загиблих і поранених унаслідок терористичного акту у Стамбулі в Туреччині завершується, і громадян України серед жертв і потерпілих немає. Консул України підтримує оперативний контакт із поліцією Стамбула", - йдеться в повідомленні.