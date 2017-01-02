Щонайменше 9 людей загинули через обвал житлового будинку у Казахстані

У селищі Шахан в Карагандинській області Казахстану в ніч проти понеділка впала частина багатоповерхівки. Це могло статися через вибух котла опалення, припускають у місцевому оперативному штабі.

Як повідомляє "Інтерфакс", рятувальники витягли з-під уламків тіла дев'яти людей. Ще двоє подають ознаки життя під завалами, їх намагаються врятувати, розбираючи завали.

Серед загиблих було троє дітей, повідомив агентству "Росія сьогодні" офіційний представник Комітету з надзвичайних ситуацій (КЧС) МВС Казахстану Руслан Іманкулов.

Серед загиблих - троє чоловіків, три жінки, троє дітей, зокрема немовля 2016 року народження.

Також рятувальники знайшли живого чоловіка, повідомляє МВС Казахстану на своєму сайті.

До ліквідації інциденту залучено 280 осіб, серед яких рятувальники, співробітники поліції, солдати Національної гвардії і приватні підприємці.

Нагадаємо, вчора у Стамбулі невідомий відкрив вогонь по мечеті.