Сирійські військові літаки завдають ударів по позиціях повстанців біля Дамаска

Сирійські військові літаки у неділю, 1 січня, відновили бомбардування утримуваної повстанцями долини Ваді Барада на північний захід від Дамаска. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників повстанців та Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

За даними правозахисників, сотні людей вже залишили долину Ваді Барада та перейшли на контрольовану урядом територію.

Нагадаємо, угрупування поміркованої сирійської опозиції погрожують визнати погоджене перемир'я "недійсним", якщо порушення умов режиму припинення вогню триватимуть.

Як відомо, у Сирії в ніч на 30 грудня набуло чинності перемир'я, ініційоване Туреччиною та Росією. Це вже третя спроба встановити режим припинення вогню між режимом Башара Асада і повстанцями цього року. Попередні спроби в лютому та вересні провалилися. Раніше про забезпечення перемир'я намагалися домовитися США, які підтримують сирійську опозицію, та Росія, що підтримує президента Асада.

У свою чергу, Франція наполягає на негайному перемир’ї в Сирії, заявив у суботу представник республіки в ООН.