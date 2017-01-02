У будівлі Ватикану відкрили McDonald's

Один з ресторанів мережі фастфудів McDonald's відкрився у Римі у будівлі, що належить державі Ватикан, за 100 метрів від неї самої.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на Catholic Press Agency, передає ЄП.

Відкриття закладу, що відбулося у п’ятницю, було стриманим, оскільки оголошені в жовтні плани щодо відкриття ресторану зустріли широку опозицію. Сам заклад тоді відразу "охрестили" McVatican.

У McDonald's не зробили заяви з нагоди відкриття нового закладу, нічого про відкриття не сказано і в офіційній газеті Ватикану L'Osservatore Romano.

Повідомляється, що McDonald's біля Ватикану відкритий з 6.30 ранку і до 23.00 сім днів на тиждень.

Газета La Repubblica раніше повідомляла, що американська корпорація щомісячно платитиме Апостольському престолу за оренду першого поверху відповідної будівлі Ватикану $30 тисяч.

Варто зазначити, що це не єдиний McDonald's поблизу з Ватиканом – неподалік знаходяться ще два заклади. Контроверсійним McVatican робить те, що він розташований у будівлі, яка є безпосередньою власністю держави Ватикан.

Рішення здати в оренду приміщення для американської корпорації викликало неоднозначну реакцію в католицькій церкві.

"Повторюю, продавати мега-сендвічі на Борго Піо – ганебно" - сказав кардинал Еліо Сгречча.

Він зазначив, що гроші від оренди приміщення варто використовувати для допомоги нужденним.