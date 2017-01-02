У Києві прощаються з бійцем Леонідом Проводенком з позивним "Козак"

Сьогодні в столиці прощаються з бійцем Леонідом Проводенком з позивним "Козак", який загинув в короткому зіткненні біля Авдіївки.

Про це інформує на своїй сторінці у Facebook 72 Гвардійської ОМБР у Facebook.

Бійця ховають на Військовому Лук'янівському кладовищі Києва. Прощання почалося в 11.00 на Інститутській, верхній вихід з ст. м. Хрещатик, алея Небесної сотні.

Старший лейтенант Леонід Проводенко, командир відділення розвідзводу загинув під час короткого боєзіткнення поблизу Крутої Балки (Авдіївка) від ворожої кулі.

Противник відкрив шалену стрілянину і під її прикриттям викрав тіло бійця, щоб поглумитися над ним.

Ворог виклав в мережу фото і відео знущань над тілом загиблого воїна, викликавши шквал обурення у українців та всього світу. Обурення було таким потужним, що Facebook на вимогу інтернет-спільноти не лише видалив публікацію, але й заблокував акаунт "ополченки", яка виклала ці жахливі кадри і, можливо, навіть сама їх знімала.

Полеглому Леоніду Проводенку було 53 роки. На відео російські найманці кажуть, що перед загибеллю Козак "забрав, зарізав" двох з них. До війни він жив у селищі Михайлівка на Луганщині, працював громадянським інспектором з охорони природи. Одружений, мав двох синів. Коли почалася окупація, вивіз сім'ю до Києва, а сам 6 серпня 2014 року пішов добровольцем на фронт. Служив у 12 батальоні, завжди опікувався молодшими товаришами, наслідував козацькі звичаї. Мріяв звільнити рідне село і повернутися до батьківської хати, до улюбленої роботи.