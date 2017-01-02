У Львові запрацював традиційний галицький ярмарок

Поблизу Львівської облдержадміністрації розпочав роботу різдвяний ярмарок "Добрі традиції Галичини". На ньому виробники із Львівщини продають фермерські товари за цінами виробника, а відвідувачів розважають народні колективи. Організувала даний ярмарок Львівська ОДА.

"У цьому ярмарку беруть участь 27 виробників з Львівщини, які не платитимуть за оренду. Він розрахований не стільки на туристів, скільки для львів’ян. Тут продаватимуть сири, ковбаси, борошно, крупи та готову продукцію", - розповів перший заступники голови ЛОДА Ростислав Замлинський.

Працюватиме ярмарка до 25 січня. Щовихідних, у сквері поруч з ярмаркою, відбуватимуться виступи колективів із Львівщини. Загалом до розважальної програми долучиться сотня народних колективів з Львівської області.

Нагадаємо, що на початку грудня на проспекті Свободи та площі Ринок запрацював традиційний "Різдвяний ярмарок". Він відбувається уже восьмий рік поспіль. Цьогоріч тут встановили 150 святкових яток.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора