У ніч з 3 на 4 січня припаде пік метеорного потоку Квадрантіди. Над Землею будуть нестися по 100 метеорів на годину.

Залишається сподіватися на ясне небо, причому Місяць не завадить спостереженням, так як він тільки почав зростати, а до півночі і зовсім буде за горизонтом, передає ТСН.

Першим це явище описав італієць Антоніо Брукалассі 2 січня 1825 року. Пізніше астрономи довели циклічність процесу - потік проноситься над Землею щорічно. А свою назву він отримав за місцем результату метеорів в сузір'ї Настінного Квадранта (назва дана за інструментом знаменитого астронома Тихо Браге - гігантського квадранту).

Зазвичай прабатьками метеорних потоків є комети, проте у Квадрантіди це не зовсім так. Висловлювалося навіть припущення, що "батько" потоку зруйнований. І ось у березні 2003 року був відкритий астероїд (196256) 2003р ех1, який є уламком комети. З нього і з'являються на початку січня кожного року яскраві і швидкі Квадрантіди.