У новорічну ніч у Франції хулігани спалили 650 авто

У новорічну ніч у Франції згоріло 650 автомобілів.

Про це повідомляє Le Parisien із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Франції, передає ЄП.

Згідно повідомленню, поліція вважає, що новорічна ніч "пройшла без серйозних проблем", але "деякі протиріччя або порушення громадського порядку мали місце". Зокрема, було затримано 454 осіб, з яких 301 були поміщені під варту.

Також повідомляється, що за ніч було спалено 650 автомобілів, що більше, ніж у попредню новорічну ніч. Однак зараз поліція назвиває уточнену кількість машин, спалених роком раніше - 602 штуки, тоді як раніше називалася інша цифра - 804 автомобіля .

Варто відзначити – підпал машин в новорічну ніч є характерним для Франції. Для порівняння в ніч на 1 січня 2015 року було спалено 940. Зменшення кількості підпалів пов'язують із посиленням антитерористичних заходів.