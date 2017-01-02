У Польщі - заворушення через вбивство мігрантами місцевого жителя

Унаслідок бійки 31 грудня в місті Елк у північно-східній Польщі, де загинув 21-річний поляк, а також після вуличних заворушень 1 січня, вже затримано 28 осіб, передає Польське радіо.

Зазначається, що на його тілі загиблого виявлено дві колоті рани, ймовірно, ножові. Як повідомив районний прокурор Войцєх Піхтель, у понеділок 2 січня планується розтин тіла загиблого.

Звинувачення у вбивстві поставлено громадянинові Тунісу. Бійка виникла 31 грудня при ресторані з кебабом. Поліція повідомила про затримання чотирьох чоловіків, серед яких були іноземці. Неофіційно відомо, що крім тунісця, йдеться про громадян Алжиру та Марокко.

Після трагічного фіналу бійки, у неділю 1 січня в центрі Елку зібралася юрба, хтось повибивав скло у вітринах і знищив майно ресторану. Почалися сутички з поліцію.

У понеділок 2 січня міністр внутрішніх справ Маріуш Блащак повідомив про затримання 28 осіб, серед яких 4 працівники ресторану і 24 особи, які брали участь у вуличних сутичках. За його словами, вбивці, а також хулігани, які нищили майно, будуть суворо покарані. Очільник відомства внутрішніх справ додав, що зараз у місті безпечно, за ситуацією стежить поліція.