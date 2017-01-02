У Вінниці представили виставку новорічних експозицій "Зимова феєрія"

У холі Вінницької міської ради розгорнулася виставка робіт переможців міського конкурсу «Зимова феєрія». Участь у ньому взяли вихованці дошкільних навчальних закладів міста, учні загальноосвітніх шкіл та гуртківці будинку школярів та юнацтва.

Загалом на конкурс подали майже тисячу робіт. У фінальній експозиції представили близько сотні індивідуальних та колективних композицій, які виготовлені у різних техніках і з різноманітних матеріалів. Чого тут тільки немає – і сніговики зі шкарпеток, і фетрові півні, і олені, і паперові снігурки, і велетенські святкові торти та цукерки.

Серед переможців цьогорічного конкурсу новорічних композицій «Зимова феєрія – 2016» представлені і ековироби. Десятирічна Даринка Українець, наприклад, вирішила виготовити оригінальні ялинки, які легко можуть замінити живі зелені красуні.

«Щороку напередодні Нового року в лісах вирубують сотні тисяч зелених красунь, які прикрашають помешкань кілька тижнів, а потім викидаються на смітник. Мені шкода ялин, які використовують люди. І за підтримки мами і тата я вирішили запропонувати альтернативу – декоративну ялину, – каже дівчинка. – Вона виготовлена з паперового каркасу, мішковини і прикрашена старим гіллям, яке ми назбирали в лісі. Найважче для мене було зрізати гілочки від кутом і приклеювати їх гарячим клеєм. Але результат вартий зусиль. Така ялинка може стати окрасою будь-якого свята».

Конкурс «Зимова феєрія» відбувається у Вінниці з 2007 року. Усіх його переможці традиційно відзначають цінними подарунками. А володарі гран-прі отримують стипендію міського голови.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора