У Вінниці відбувся новорічний велопарад

Уже сьомий рік поспіль в перші дні Нового року вінничани влаштовуються новорічний велопробіг. Взяти участь у карнавальному дійстві може кожен охочий. Головна умова – наявність велосипеду, святкового костюму чи хоча б новорічного атрибуту.

Цього року до параду долучилося більше сотні вінничан. Переодягнувшись у Дідів Морозів та Снігуроньок, вони їздили містом на велосипедах і вітали городян зі святами.

«Ми перші в Україні, які започаткували традицію влаштовувати новорічний велопарад. Сім років тому це був просто фановий велопробіг для підняття настрою. Але з роками кількість охочих долучитися до велопараду збільшувалася і цього року ми очікуємо щонайменше сотню Дідів Морозів і Снігуроньок на велосипедах. Найкращі учасники за найкреативніший костюм, найкраще прикрашений бак і взагалі за новорічний антураж отримають нагороди. Окрім цього, за підтримки веломагазинів міста ми зібрали подарунки для дітей-сиріт і після велопараду плануємо завезти їх у дитячий будинок Вінниці», – розповідає організатор акції, голова ГО «Вінниця мобільна» Олександр Царевський.

Спортивні вінницькі Діди Морози і Снігуроньки приїжджали на парад, як поодинці, так і цілими компаніями. Деякі навіть привозили своїх домашніх улюбленців. Сергій взяв на удачу свою кицю Монро. Каже, що у новорічному велопараді вона вперше бере участь, але до велосипеда їй не звикати, бо Монро часто подорожує зі своїм господарем, сидячи у нього на плечах.

Цього року велопробіг проходив за маршрутом: Європейська площа – вулиця Грушевського – Центральний парк – вулиця Пирогова – вулиця Келецька – вулиця 600-річчя – Хмельницьке шосе – Соборна. На фініші, біля новорічної Резиденції, учасників велопробігу зустрічав головний Дід Мороз міста Олександр Шемет. Він вручив нагороди переможцям у номінаціях «Велодідомороз», «Велоснігурка», «Новорічний Олень» та «Навколоноворічний креатив».

По завершенні параду організатори відвідали вихованців дитячого будинку «Гніздечко» і передали їм новорічні подарунки, іграшки та теплі речі, які збирали в веломагазинах міста.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора