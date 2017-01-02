Українці потрапили до списку найперспективніших боксерів світу

Українські боксери Олександр Гвоздик (12-0, 10 КО) та Іван Голуб (13-0, 11 КО) потрапили до п'ятірки найперспективніших боксерів за версією авторитетного телеканалу ESPN, повідомляє УНН.

Гвоздик розмістився на 2-му місці в даному списку. За підсумками минулого року бронзовий призер Олімпійських ігор в Лондоні-2012 одержав чотири дострокові перемоги над Майком Снайдером, Наджибом Мохаммеді, Айзеком Чілембою та Томмі Карпенскі, що дозволило нашому співвітчизнику увійти в топ-10 рейтингів WBO, WBC, IBF.

Інший українець Голуб також став автором чотирьох перемог в 2016 році та замкнув топ-5 найперспективніших боксерів світу.

Додамо, що перше місце в рейтингу посів 21-річний американець Еріксон Лубін (17 перемог і жодної поразки), котрий виступає в першій середній ваговій категорії.

Нагадаємо, що українська тенісистка виграла в олімпійської чемпіонки з Пуерто-Ріко.