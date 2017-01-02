В Ісландії розглядають можливість проведення референдуму щодо членства в ЄС

Ідея референдуму щодо членства Ісландії в ЄС стала одним з основних факторів під час переговорів в ході формування нового уряду країни, повідомляє Politico.

Ісландські політики проводять переговори щодо формування нового уряду після проведення у жовтні дострокових парламентських виборів.

Правоцентристська і євро скептична Партія незалежності веде переговори з ліберальною Партією реформ і партією "Світле майбутнє". Лідер "Світлого майбутнього" Оттарр Проппе заявив, що референдум щодо членства в ЄС став важливим фактором у цих переговорах.

Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році, коли при владі знаходилися ліві, однак відкликала заявку в 2015 році. Рішення відкликати заявку супроводжувалося масовими протестами.

Ісландія входить до Шенгенської зони і до європейської економічної зони. Навіть якщо новий уряд проведе референдум, на якому буде підтримано вступ до ЄС, Ісландія зможе стати членом блоку не раніше 2022 року.