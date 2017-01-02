За день бойовики 21 раз обстріляли позиції сил АТО

З початку дня 2 січня станом на 18:00 у зоні проведення АТО зафіксували 21 обстріл з боку бойовиків.

Про це повідомили в прес-центрі АТО в Facebook.

З 120-міліметрових мінометів й озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів - Широкине і Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї - Павлопіль, Широкине, Гнутове і Лебединське. По Гнутовому вів вогонь снайпер. По Талаківці бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

На луганському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Новозванівку та Лобачеве.

На донецькому – Сєвєрне, Авдіївку і Зайцеве.