Авдіївка отримала гуманітарну допомогу від Сумщини

Сумщина відправила мешканцям Авдіївки понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Серед найнеобхіднішого – 23 генератори, 18 пічок, 10 тонн дизпалива. І це тільки перший транш, пояснює заступник голови Сумської ОДА Іван Боршош.

«Було доручення Президента України щодо надання невідкладної допомоги Авдіївці. Ми знаємо, яка там ситуація сьогодні – дуже складна, і тому те, що просило керівництво Донецької військово-цивільної адміністрації, ми намагалися максимально врахувати. Насамперед, це дизпаливо, генератори, бо у багатьох місцях немає освітлення, також продукти харчування, теплі речі, ліки, памперси, дитяче харчування. Область дуже чудово відгукнулась на пропозицію Президента, я хочу подякувати всім небайдужим, головам районних адміністрацій, міським головам, небайдужим громадянам», – розповідає Іван Боршош.

Найоперативніше спрацював Сумський район. За допомогою підприємців, небайдужих жителів, та різних установ зібрали близько 20 тисяч гривень. На них закупили понад 2 тонни речей першої необхідності. «Залучили всі підрозділи і управління Сумського району, і прокуратуру, і районний суд, окремий внесок зробила податкова, райвійськкомат, районне відділення Національної поліції, центр зайнятості, лісгосп, за що ми вдячні, закупили дитяче харчування, медикаменти, взуття, шкарпетки та багато іншого», – говорить начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення апарату Сумської райдержадміністрації Людмила Чигринець.

Крім того, миттєво відреагували жителі Ямпільського, Середино-Будського, Шосткинського, Глухівського районів та Шостки. «Було дуже мало часу для того, щоб оперативно все зібрати, діяти треба було дуже швидко. Зранку отримали повідомлення, що потрібна допомога, а по обіді вже виїхала сформована машина. За цей час знайшли ресурси і привезли на пункт збору та сформували цю машину. Машина 5-титонник. Допомога складається з продуктів харчування, засобів гігієни, консервації, теплих речей, одягу, передаємо ковдри, є електрогенератори. Всі ці речі дуже там потрібні і їх дуже там чекають», – каже керівник апарату Шосткинської райдержадміністрації Ігор Волинець.

Загалом до Авдіївки відправили 3 вантажівки з гуманітарною допомогою. Наступного тижня планують передати ще й будівельні матеріали.

Оксана Цибуля, Суми, фото авторки