Біатлоністка Яна Бондар у спринті зимової Універсіади-2017 виграла срібло

Сьогодні в Алмати на біатлонних змаганнях XXVIII Всесвітньої зимової Універсіади відбулася жіноча спринтерська гонка. Срібною призеркою у цьому виді дисципліни стала українська спортсменка Яна Бондар. Незважаючи на дві помилки на вогневих рубежах, які допустила Яна, вона за рахунок швидкості обійшла своїх суперниць.

Здобула золото представниця Казахстану Галина Вишневська, котра була швидшою за нашу спортсменку на 22.8 секунди, хоча й мала одне коло штрафу. Бронзову нагороду завоювала російська біатлоністка Анастасія Єгорова (+36.7 секунди). Близькою до подіуму була Юлія Журавок з одним колом штрафу, якій забракло 14 секунд до призового третього місця. У десятці сильніших опинилися Надія Бєлкіна (6-е місце) та Юлія Бригинець (9-е місце). Марія Кручова і Яна Пустовалова зайняли 17-е та 19-е місця відповідно.

В української збірної є хороші шанси поборотися за медалі в гонці переслідування, оскільки відразу чотири спортсменки опинилися в топ-10 найкращих.

Богдан Проскуров