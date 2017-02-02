Бойовики двічі використали "гради" на Маріупольському напрямку

У секторі “Маріуполь” бойовики двічі застосовували “Гради”.

Про це повідомив прес-офіцер сектору “Маріуполь” Іван Чміль, передає УНН.

Обстріл “Градами” терористи вели з сіл Безіменне і Пікузи (Комінтернове).

Так, 35 разів російсько-окупаційні війська обстрілювали вчора (1 лютого — ред.) позиції українських військовослужбовців на Маріупольському напрямку. За минулу добу зафіксовано 11 випадків застосування бойовиками забороненої мінськими домовленостями зброї.

Вчора поблизу Маріуполя бойовики двічі застосували РСЗВ БМ21 “Град”. Майже опівночі у напрямку тимчасово окупованого н.п. Безіменне терористи випустили 20 снарядів на позиції морських піхотинців під Водяним і одночасно з н.п. Пікузи — 40 снарядів по ділянці місцевості на відстані 1 км на північ від Сартани. Це вже другий обстріл поблизу цього населеного пункту за останній тиждень. Постраждалих серед мирних жителів немає. В результаті обстрілу згорів ангар, в якому зберігалося сіно.

На місці обстрілу працюють представники Нацполіції і СЦКК. Також 4 рази терористи “ДНР” застосовували важку артилерію.

Нагадаємо, бойовики обстрілюють власні території.