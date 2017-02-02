Бойовики обстрілюють власні території, - ЗСУ

Військові заявляють, що бойовики обстрілюють населений пункт Новоласпа, який вони контролюють, щоб мати підстави гатити по позиціях ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні бригади, яка контролює позиції в районі Старогнатівки неподалік від Новоласпи.

"Межам цинізму ворога немає. Вчора ввечері під час моніторингу відео з камер відеоспостережень, які виставлені в напрямку Новоласпи( район нашої Старогнатівки) було виявлено вихід снарядів з реактивної системи залпового вогню ГРАД з території непідконтрольній нам", - йдеться у повідомленні.

"Прихід" було зафіксовано в районі села Новоласпа, яке знаходиться на підконтрольній ворогом території. Трохи згодом наші позиції в районі Старогнатівки були обстріляні з мінометів 120 калібру. Складається враження, що ворог навмисно обстрілює свої території щоб мати підстави та причини здійснити обстріл наших позицій", - додали військові.

"Якщо брати ситуацію за три дні, то щодня, з ранку до пізнього вечору, ворог не припиняє обстрілювати наших хлопців зі стрілецької зброї, гранатометів різних типів та кулеметів різного калібру. Щодня противник застосовує озброєння БМП-1 та протитанкові керовані ракети. Найбільш напружена ситуація залишається на Докучаєвському напрямку та поблизу Новогригорівки. Та незважаючи на це, бойовий дух наших захисників на високому рівні", - додали бійці.

Нагадаємо, у зоні АТО бойовики здійснили 67 обстрілів, 2 українських військових загинуло.