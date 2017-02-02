Депутати Волинської облради прийняли звернення про утворення у регіоні 8 госпітальних округів

Сьогодні на сесії Волинської обласної ради відбулася гостра розмова щодо ймовірної кількості госпітальних округів у регіоні. За поданням Волинської обласної держадміністрації на Волині планують створити їх лише три. Проте цього, як вважає багато хто, надто недостатньо. З пікетом і вимогою облаштувати і Володимир-Волинський госпітальний округ прибули мешканці Володимира-Волинського, мотивуючи це тим, що місто – на перехресті державних кордонів, тут базується окрема механізована бригада (і хоча військові мають свої медичні заклади, але і в міській лікарні їх торік пролікували кілька сотень). Народний депутат Ігор Гузь переконаний, що треба відстоювати створення ще кількох округів, бо, наприклад, Чернігівська область має таку ж приблизно кількість населення, як Волинь, а округів там планують більше.

Свої аргументи щодо створення на Волині принаймні шести госпітальних округів висловила і народний депутат Ірина Констанкевич. Вона відзначила, що, пропонуючи створити три округи, ОДА порушила головний принцип – доступність інтенсивної допомоги. «Що ми маємо в результаті? 80% людей з північного Полісся Волині не отримають доступної медичної допомоги. У Камінь-Каширському районі - 43 населених пункти поза доступністю 60 км, у Любешівському районі – 47, у Ратнівському - те ж саме. З села Цир до Ковеля - 110 км, з села Ветли – 95, і таких 47 сіл. І що робити тим людям, хто живе за 2 години доїзду до лікарні другого рівня? Помирати в дорозі? В Колках 50 хвилин чекали швидку медичну допомогу і чоловік помер, не дочекався. Ми будемо хоронити наших людей, бо в нас немає можливості забезпечити доступну якісну медичну допомогу? В інших областях адміністрація чує людей. Сумська область створює 5 округів і бореться за 6 округ. Чому волинян, чому волинське Полісся дискримінують? Тільки тому, що це селяни? Вони і так обмежені злиднями, безробіттям, хворобами. Але вони виживають, народжують дітей, платять податки. Це геноцид проти своїх же людей», – заявила з трибуни сесії Ірина Констанкевич. Після детального обговорення ситуації сесія обласної ради прийняла звернення щодо збільшення кількості госпітальних округів на Волині і направляє його Президенту України та в Кабінет Міністрів.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк