До Вінниці доставили поранених бійців

Позавчора до Вінницького військового госпіталю доставили 16 поранених бійців із зони проведення АТО. Переважна більшість з них служать у 72-ій бригаді. Майже всі поранені – молоді хлопці по 22–25 років, пишуть волонтери. Вінничан серед них немає.

Госпітальні волонтери одразу включилися в роботу і оголосили в соціальних мережах про збір одягу і гігієнічних засобів. Окрім цього, потрібні гроші на медичні препарати та дороговартісні бандажі. Вони потрібні для бійців, які отримали пошкодження кінцівок.

«31 січня до шпиталю прибув «борт» із пораненими. Госпітальні волонтери зустріли хлопців, рознесли засоби гігієни, воду та інші речі першої необхідності. Всього – 16 бійців, до реанімації прибув один, – повідомила волонтерка Олена Верлан. – На сьогодні ситуація стабільна. Госпітальні волонтери працювали, працюють і будуть працювати!».

Санітарний літак «Віта» здійснює перевезення поранених бійців регулярно. Здебільшого їх перевозять з Дніпра до Львова, Вінниці чи Одеси. Сьогодні, як повідомила у госпіталі, літак знову вилетів до Дніпра. Але куди доправлять поранених і у якій кількості не розголошують.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця